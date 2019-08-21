بـ 8 خطوات.. تعرف على خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة التوعية بمشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والممول تمويلا مشتركا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.





يتبع هذا المشروع نهجا متكاملا لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي من خلال:





= النهوض بسلسلة القيمة الخاصة بإنتاج الألبان في جنوب ووسط مصر.

= تطوير سلسلة القيمة للألبان والأسماك البحرية وتوفير قروض للكيانات الزراعية.

= توفير الدعم الفني لصغار المزارعين لزيادة الإنتاجية للحصول على شهادات الجودة العالمية.

= تيسير الحصول على التمويل وتطوير سلاسل القيمة من أجل ضمان نجاح هذه المشروعات واستدامتها.

= تيسير الحصول على التمويل وتقديم تسهيلات لضمان مخاطر الائتمان للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

= تعزيز الوعي في الوصول إلى خطوط الائتمان وتطوير خطة تقليل الفجوة بين العرض والطلب التمويلي للقطاع الزراعي.

= تقديم الدعم الفني لتحسين البنية التحتية والخبرات الفنية للاستزراع البحري في مصر لتحقيق ممارسات تجارية وصحية أفضل.

= تقديم الدعم الفني للمشروع للمعنيين في عملية منح الإقراض والضمانات من خلال ثلاثة محاور هي: "تقديم الدعم الفني للبنوك حول تقييم مخاطر الائتمان الزراعية - وخطة العمل- وتحليل التدفق النقدي".



