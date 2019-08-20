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لاعبو منتخب اليد: رغم امتحانات الثانوية العامة حققنا لقب كأس العالم .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:28 م
لاعبو منتخب اليد
لاعبو منتخب اليد
عمرو ممدوح
قال عمر الجيار، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن شباب المنتخب يستعدون لبطولة كأس العالم منذ عامين.

من جانبه أكد عبد الرحمن حميد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، في تصريحات على خلفية برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أصعب ما واجهه لاعبو المنتخب خلال البطولة هو الخسارة أمام منتخب فرنسا في دور المجموعات، إلا أن ذلك كان دافعا لهم، وحافز لحصد بطولة كأس العالم.

وأوضح اللاعب محمد سمير، أن منتخب كرة اليد تمكن من الفوز بكأس العالم، رغم أن معظم الفريق في مرحلة الثانوية العامة، وكان عليهم ضغوط الامتحانات، إلا أنهم تمكنوا من حصد البطولة.

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