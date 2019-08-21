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تحدث معهم كـ أب.. رئيس بعثة منتخب الناشئين لليد يكشف عن كواليس لقاء الرئيس باللاعبين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:19 ص
صدى البلد
أيمن سيد
عبّر عبده عبد الوهاب رئيس بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، عن سعادته بحصول المنتخب على بطولة العالم والتى انتهت بالفوز على المنتخب الألماني فى النهائي. 

وأضاف عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر عن سعادته بما حققه اللاعبون وتحدّث معهم كأب لهم، وطالبهم بالاهتمام بالناحية العلمية بجانب الرياضية، مشيرًا الى أن الدولة ستساندهم طالما يحققون مكاسب. 

واستطرد عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، أن اللاعبين والجهاز الفنى اجتهدوا للغاية من أجل الوصول إلى منصة التتويج مشيراً إلى أن هذا المجهود ليس وليد الصدفة ولكنه كان على مدار سنتين. 

وأوضح عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة منتخب كرة اليد للناشئين، أن الثلاثة منتخبات من الكبار للناشئين، منافسة على بطولات العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطط محددة وليس بصورة عشوائية.

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