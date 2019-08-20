شاهد.. إماراتيون يفاجئون أمير مكة في سوق عكاظ

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية مقطع فيديو لاستقبال الإماراتيين للأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، في سوق عكاظ.وقالت الصحيفة إن فرقة شعبية إماراتية بجناح الإمارات في سوق عكاظ استقبلت الأمير بإنشاد كلماته الشهيرة "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".وظهر فى الفيديو أمير مكة وهو يتفاعل معهم بالتصفيق والغناء.يأتي ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام إيران وقطرية أنباء حول وجود خلافات بين البلدين، لتأتي التصرفات الشعبية العفوية طبيعة العلاقات الحقيقية بين البلدين.