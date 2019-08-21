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دور كبير للقوات المسلحة فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:46 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم
إن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل المشاركة الإيجابية فى دعم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بتفعيل وتعظيم الدور الرائد للعناصر المختلفة من القوات المسلحة التى تساهم فى هذا الدور.

وذلك من خلال جمعية المحاربين القدماء وما تقدمه لمصابى العمليات الحربية الذين أبلوا بلاءً حسنًا فى المعارك والحروب من أجل الوطن.

لذلك تقوم القوات المسلحة بالآتى:
تقديم الأجهزة التعويضية لهم.
إجراءات العمليات لهم على نفقة الدولة أو علاجهم بالخارج.
استخراج تحقيق شخصية لهم للدخول بها فى كل مكان.
ركوب سيارات النقل العام "داخلى / أقاليم" ربع أجرة، وكذلك القطارات والطائرات.
تكريمهم سنويًا فى أعياد 6 أكتوبر والمناسبات المختلفة.
تعيينهم بالوظائف الشاغرة سواء بالحكومة أو القطاع العام.

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