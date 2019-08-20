ضمن مبادرة حياة كريمة .. إجراء الكشف الطبى على 1339 مواطنا بقرية الزنيقة بإدفو .. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية لإجراء الكشف المجانى على أهالى قرية الزنيقة التابعة لمركز إدفو وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .



أكد المحافظ أن تنظيم هذه القوافل الطبية يأتى ضمن جهود المحافظة المتواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية المتكاملة للمواطنين فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء على الوجه الأكمل .



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية أستمرت على مدار يومين حيث نجحت في إجراء الكشف الطبى على 1339 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 304 حالة .



ولفت إيهاب حنفى إلى أن القافلة شملت أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان ، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 290 سيدة من أهالى القرية حيث تم تنفيذ كل هذه الأعمال من خلال فريق عمل متكامل يضم العديد من التخصصات الطبية .

