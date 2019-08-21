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حوادث

حبس عاطلين سرقا هاتف ربة منزل في مصر القديمة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:01 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
إسلام مقلد
أمرت نيابة مصر القديمة بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات، سرقا هاتف ربة منزل في مصر القديمة.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات ربة منزل - مقيمة بالجيزة حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف مستقلان مركبة "توك توك".

بمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بقرارها المتقدم.

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