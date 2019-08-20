لاعب منتخب مصر لكرة اليد: أستعد للتواجد في مونديال 2021

أكد مازن رضا، لاعب منتخب مصر لناشئي اليد، أن لاعبي منتخب اليد في تلاحم تام من أجل تحقيق البطولات التي يخوضها المنتخب.





وأضاف خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت"، أنه يستعد استعداد تام من أجل التواجد داخل مونديال "2021"، بكافة الإمكانيات لتحقيق الألقاب.



ومن جهة أخرى علق مازن رضا علي الفيديوهات التحفيزية من لاعبي كرة اليد " كبار"، قبل خوض نهائي كأس العالم :" قائلا :" كانت حافز كبير في تحقيق اللقب والانتصار في المباراة ".

