محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات مؤتمر السياحة الدينية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لمناقشة الاستعداد للمؤتمر الدولي الخامس للسياحة الدينية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان هنا نصلي معا، والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين في الفترة من ٩ الي ١١اكتوبر ٢٠١٩ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرأسه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الآثار، الخارجية، البيئة، السياحة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة الدينية.





وفي بداية كلمته رحب المحافظ بالوزراء والضيوف وجميع الحضور، مؤكدا ان مؤتمر هذا العام سوف يكون مؤتمرا عالميا تحت رعاية رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيتم دعوة ١٠٠ شاب من شباب الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، بالإضافة لدعوة شباب من جميع جنسيات العالم، بالإضافة لدعوة ٣٠ سفير بأسرهم، وقال المحافظ إنه سيتم افتتاح استراحة الزعيم الراحل أنور السادات خلال الاحتفالية.



واستعرض المحافظ برنامج الاحتفالية مؤكدا على توفير ٥ طائرات لنقل الضيوف من القاهرة إلى سانت كاترين والعودة بداية من يوم الخميس ٩ اكتوبر٢٠١٩ وصول وتسكين الضيوف المشاركين، ثم يوم الجمعة ١٠ اكتوبر صلاة الجمعة المؤتمر الصحفي، وحفل فني وإنشاد ديني مساءا، والسبت ١١ أكتوبر مغادرة.



وفي كلمة وزير الأوقاف قدم الشكر والتقدير للمحافظ على جهده الوطني، وقال ان المحافظ حول مؤتمر سانت كاترين من مؤتمر محلي الي مؤتمر دولي ، مضيفا ان مثل هذه المؤتمرات نموذج للعمل الوطني المشترك، وان ملتقى الأديان هو ترسيخ حوار الأديان وحوار العمل الوطني المشترك حيث يتعانق المسجد والكنيسة داخل دير سانت كاترين وهو رسالة إلى العالم بأن مصر بلد السلام.



وأكد خلال كلمته أن المؤتمر هذا العام يعتبر نقلة نوعية وتحول حقيقي من المحلية إلى العالمية وقال وزارة الأوقاف معك في كل الدعم لإنجاح هذا الحدث العالمى.



وفي كلمة مفتي الديار قال نحن في حاجة إلى إرسال رسالة معبرة وقوية من خلال أبناء هذا الشعب من خلال الروح الوطنية.





ووجه الأنبا إرميا الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر والمحافظ لجهوده، وقال إنه يعتبر هذا المؤتمر رسالة للعالم بأن مصر بلد السلام العالمي، ومهد الديانات حيث كانت مصر كانت ملجأ للرسل والأنبياء، مضيفا ان ما قام به الرئيس في افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة تقدم للعالم كله رسالة لا للصدام لا للخصومة لا للحرب لا للإرهاب لا للعنف والكراهية.



وأكد في نهاية كلمته انه سوف يدعو بابا الفاتيكان ورئيس اساقفة المجر وبطريرك روسيا ورئيس مجلس الكنائس العالمى وشباب من أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا.



أكد هاني عزيز أن جمعية محبي مصر السلام ستقوم بعمل فيلم تسجيلي عن السياحه الدينيه و مطبوعات بعدة لغات، بالإضافة لمشاركة الجمعية في تنظيم المؤتمر.



وأكد القس نادي لبيب، نائبا عن القس اندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية انه سوف يقوم بدعوه أعضاء الكونجرس الأمريكي لحضور الاحتفالية.



وأكد المحافظ في نهاية المؤتمر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في سبتمبر المقبل بمشاركة الهيئة العامة للاستعلام وبحضور المراسلين الأجانب والقنوات المحلية والأجنبية تمهيدا للمؤتمر.

