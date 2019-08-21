حبس لص سرقة الشقق بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة 8 شقق بالمنطقة.



البداية تمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على عاطل تخصص فى سرقة الشقق بالمرج بعد ارتكابه 8 وقائع سرقة، حيث تمت إعادة المسروقات لأصحابها.



وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن عاطلا مقيم شارع ابراهيم الجزار من شارع الترعة السلطوحية ـ دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 2025 فئة " ب " المرج والسابق اتهامه في 63 قضية آخرها 26010 لسنة 2015م المرج " شروع فى قتل " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.