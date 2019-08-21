حبس موظف بالبريد بتهمة الاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة بالقاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس موظف بالبريد 4 أيام لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفة للمواطنين.





وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص خلال تواجده بدائرة القسم وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.





وبمناقشته أقر أمام الرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بقيامه باستغلال طبيعة عمله "موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ" وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات.



