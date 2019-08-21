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تعليم

فتح باب التقديم بالمدينة الجامعية بعين شمس.. 22 سبتمبر المقبل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر المقبل لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.

وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع الإلكترونى للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين) للعام الجامعى 2019 /2020 .

وأشارت الجامعة إلى أنه فى حالة عدم تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا من خلال الموقع، لن يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن، موضحة أنه بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب فى التقدم مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن لجامعة عين شمس حق القبول أو الرفض لطلب الاقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.

ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة إقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناء على إحصائيات الأعوام السابقة.

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