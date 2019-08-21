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حوادث

حبس عامل سرق 40 ألف جنيه من شركة اتصالات شهيرة في عين شمس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:01 ص
حبس عامل
حبس عامل
عمرو خليفة
أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل سابق بشركة اتصالات كبرى 4 أيام، سرق 40 ألف جنيه من فرع الشركة بعين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من محامي بشركة محمول كبرى باكتشافه سرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل خزينة الفرع الكائن بشارع عين شمس ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة انتقال فريق بحث، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفرع وتحرر محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالفرع محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل سابق بذات الفرع، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بذات الفرع محل الواقعة وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بالباب الرئيسي وعلمه باحتفاظ العاملين بالفرع بنسخة من مفتاح الخزينة بداخله اختمرت في ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الخزينة من مبالغ مالية.

وبتاريخ 11 أغسطس تمكن من دخول الشركة وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بقرارها المتقدم.

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