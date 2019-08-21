تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما لاتهامه بسرقة الدراجات البخارية.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، مفادها قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.





وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.





تم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات البخارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب ورشة.



