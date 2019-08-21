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حوادث

حبس عصابة نسائية تسرق رواد المولات التجارية بمدينة نصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:14 ص
حبس عصابة نسائية
حبس عصابة نسائية
عمرو خليفة
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عصابة نسائية 4 أيام، لسرقتهن رواد المولات التجارية.

ووجّه كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتكثيف التواجد من قبل رجال المباحث بالشوارع لمتابعة الحاله الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق والمعينة خدمة تأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط مسجلة خطر "نشل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق، سبق إتهامها فى 18 قضية- ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامها فى 7 قضايا ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية "سرقة" وبحوزتهما مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حوزتهما اعترفا أمام المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر اول بسرقتهم من المواطنين المترددين على أحد المراكز التجارية بدائرة القسم بأسلوب النشل، وأضافا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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