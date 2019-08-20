نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: نعمل على تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي

قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تعتبر مركزا إقليميا للطاقة، وذلك دليل على أن مصر لديها القدرة على تلبية احتياجات الصناعات القائمة على أرضها، والمشروعات المستقبلية التي تعتمد على الغاز الطبيعي.



وأضاف مدحت يوسف في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن المشروعات البتروكيماوية والأسمدة تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي ومصر استفادت من الغاز بإنشاء صرح عملاق بالإسكندرية للصناعات البتروكيماوية المتعددة.



وتابع مدحت يوسف:" نعمل على تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في الصناعات البتروكيماوية وصناعات أسمدة كيماوية مع تلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي".



وأكمل مدحت يوسف:" قطاع البترول يعمل على إحلال الغاز الطبيعي مكان الوقود والبنزين، من أجل توفير فائض من المنتجات البترولية وتصديرها للخارج"، مضيفا:" مصر تصدر وقود النفاثات للخارج وتعمل على استخدام الغاز الطبيعي في السيارات بدلا من البنزين".

