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المؤرخ محمد عفيفي: والدي من حببني في القراءة كونه عاشقا للصحافة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:05 م
المؤرخ الكبير الدكتور
المؤرخ الكبير الدكتور محمد عفيفي
البهي عمرو
قال المؤرخ الكبير الدكتور محمد عفيفي، إنه ولد فى شبرا لجد حضر من المنوفية بعد ثورة 1919 و التحقت بمدرسة جواد علي حسني الابتدائية.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه نشأ فى أسرة ليست غنية ولكن كانت محبة للعشق و الجمال، وكشف أن والده كان عاشقًا للصحافة.

وأوضح أن والدي هو من حببه في القراءة كونه عاشق للصحافة بصورة كبيرة، وكان يشتري الثلاث جرائد يوميًا.

وطالب عفيفي من كل أسرة بعمل مكتبة للقراءة فى البيت لتطوير تعليم الأبناء.

وفى نفس السياق أكد أنه ورث عن والدته الطيبة و الملامح وفكرة الحكي ودائمًا الأم المصرية حاضنة التراث.

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