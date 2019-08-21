فيديوجراف | تفاصيل رشوة أمين المجلس الأعلى للإعلام

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام أمس داخل مكتبه متلبسا برشوة بعد كثرة الشبهات حوله.



وأكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن الرقابة الإدارية كانت تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط أحمد سليم في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.



ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على تفاصيل إلقاء القبض عليه.

