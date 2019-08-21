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اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر للدول الآسيوية إلى 939.2 مليون دولار خلال عام

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:22 ص
واردات و صادرات
واردات و صادرات
محمد يحيى
ارتفع حجم صادرات مصر للدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 939.2 مليون دولار مقابل 504.1 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له بفرق 435.1 مليون دولار.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن الدول الأفريقية بلغت الصادرات المصرية لها في الربع المالي الثاني من العام الماضي  164 مليون دولار، مقابل 129.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق له.

وأوضح التقرير أن صادرات الدول والمناطق الأخرى بلغت 883.4 مليون دولار في نفس الفترة مقابل 647.3 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي.

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