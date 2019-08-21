ارتفاع صادرات مصر للدول الآسيوية إلى 939.2 مليون دولار خلال عام

ارتفع حجم صادرات مصر للدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 939.2 مليون دولار مقابل 504.1 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له بفرق 435.1 مليون دولار.



وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن الدول الأفريقية بلغت الصادرات المصرية لها في الربع المالي الثاني من العام الماضي 164 مليون دولار، مقابل 129.2 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق له.



وأوضح التقرير أن صادرات الدول والمناطق الأخرى بلغت 883.4 مليون دولار في نفس الفترة مقابل 647.3 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي.

