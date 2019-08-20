اخبار الحوادث .. اعترافات المتهم بذبح سائق مصر الجديدة.. الإعدام لـ سايس قتل زوج خالته وهدد أمه بالذبح

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
بعد ضبطه بتهريب الحشيش.. قرار جديد بخصوص المخرج خالد مرعى
في اخبار الحوادث جاء أن قاضي المعارضات فى محكمة النزهة، أمر بتجديد حبس المخرج السينمائي خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وبذور الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.. للمزيد اضغط هنا
بسبب جنين مجهول.. تجديد حبس فتاة قتلت نجل شقيقتها بالعياط
وكذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس فتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل نجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة سكين بالبطن أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بينها وبين والدته.. للمزيد اضغط هنا
عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن وزارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة ، اليوم، لمجموعة إرهابية مكونة من 11 عنصرا قبل تنفيذهم سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة.. للمزيد اضغط هنا
المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه
وجاء بـ اخبار الحوادث أن ضباط مباحث القاهرة نجح فى كشف غموض واقعة ذبح سائق عثر على جثته داخل سيارة أجرة محترقة بمصر الجديدة ، حيث تبين أن موظفا وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
"القضاء الأعلى" يوافق على حركة تجديد وندب القضاة بالمكتب الفنى للنقض والأمانة العامة للمجلس
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على حركة تجديد وندب القضاة بالنيابة العامة لمحكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة، وكذا التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
لو اتكلمتي هتحصليه.. الإعدام لـ سايس قتل زوج خالته وهدد أمه بالذبح
وفي اخبار الحوادث أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى قضت اليوم بإعدام سايس شنقًا لاتهامه بقتل زوج خالته.. للمزيد اضغط هنا
بعد ضبطه بتهريب الحشيش.. قرار جديد بخصوص المخرج خالد مرعى
في اخبار الحوادث جاء أن قاضي المعارضات فى محكمة النزهة، أمر بتجديد حبس المخرج السينمائي خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وبذور الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.. للمزيد اضغط هنا
بسبب جنين مجهول.. تجديد حبس فتاة قتلت نجل شقيقتها بالعياط
وكذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس فتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل نجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة سكين بالبطن أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بينها وبين والدته.. للمزيد اضغط هنا
عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن وزارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة ، اليوم، لمجموعة إرهابية مكونة من 11 عنصرا قبل تنفيذهم سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة.. للمزيد اضغط هنا
المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه
وجاء بـ اخبار الحوادث أن ضباط مباحث القاهرة نجح فى كشف غموض واقعة ذبح سائق عثر على جثته داخل سيارة أجرة محترقة بمصر الجديدة ، حيث تبين أن موظفا وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.. للمزيد اضغط هنا
"القضاء الأعلى" يوافق على حركة تجديد وندب القضاة بالمكتب الفنى للنقض والأمانة العامة للمجلس
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على حركة تجديد وندب القضاة بالنيابة العامة لمحكمة النقض، والمكتب الفني للمحكمة، وكذا التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
لو اتكلمتي هتحصليه.. الإعدام لـ سايس قتل زوج خالته وهدد أمه بالذبح
وفي اخبار الحوادث أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى قضت اليوم بإعدام سايس شنقًا لاتهامه بقتل زوج خالته.. للمزيد اضغط هنا