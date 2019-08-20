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العاهل المغربي: التأهيل المهني للشباب يساعد في تنمية البلاد.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:16 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ضرورة التنسيق الكامل لقطاعات الدولة المعنية، مؤكدا أنه في نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها الأخرى غير الفلاحية كالسياحة والتجارة والصناعات المحلية وذلك وغيرها وذلك من أجل الدفع قدما نحو مسيرة التنمية.

وأضاف العاهل المغربي خلال كلمته إلى الشعب عبر فضائية اكسترا نيوز أنه دائما ما يؤكد أهمية التأهيل المهني للشباب في القرى والمدن للاندماج في العمل والمساهمة في تنمية البلاد.

وتابع العاهل المغربي أن الخطة الأهم هو فتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي انطلاقا من الحرف الصناعية التقليدية وما توفره من أصحابها من دخل وعيش كريم مرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة والتي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج.

وأشار العاهل المغربي إلى أنه بالوصول نحو الصناعات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير التأهيل المهني الذي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية.

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