شاهد..عمرو عبد الجليل يسترجع ذكرياته من مسلسل طايع

نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة يسترجع فيها ذكريات مسلسل طايع من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".



وعلق عمرو عبد الجليل :قائلا " ‏ذكريات مسلسل طايع - الريس حربي ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



شكلك كبيرا اوى فى الصورة -- منور يافنان - عسل



يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.