القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصوب الزراعية إحدى المشروعات القومية.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مشروعات الصوب الزراعية هو أحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة المصرية وتعتبر الرؤية التي تقوم عليها الدولة.



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ان الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان افتتاح الرئيس السيسي مؤخرا للصوب الزراعية تعادل مليون فدان، مشيرا إلى أن المساحة الحالية المزروعة فى مصر حوالى 8 ملايين فدان .



واستكمل ان هذه المشروعات ستحقق الأمن الغذائي وضبط الأسواق حيث إن المعروض سيتوفر بشكل كبير وانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.



وتابع أن هذا سيؤدي الى زيادة التصدير وسيزيد الحصيلة الدولارية فى مصر وتوفير العملة الاجنبية فى مصر بالإضافة إلى توفير فرص العمل.



وأشار الى أن المشروع الزراعي ببنى سويف والمنيا ودخول المعدات ستوفر عيشة كريمة لأكثر من 300 ألف اسرة حياة كريمة لهم من خلالها .