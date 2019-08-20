حفيد كمال الشناوي يكشف كواليس حياة الفنان الراحل .. فيديو

قال الفنان عمر الشناوى حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي إن علاقته به كانت عبارة عن صداقة بينهم .



وأضاف الشناوي أنه لم يكن فى ذهنة التمثيل ولكن اغلب الحوارات مع جده عن السينما مشيرا إلى أنه كثيرا ما كان يصطحبه لتكريماته قائلا "وصلنى شعور بأنه كان يريدنى أن أدخل مجال الفن " .



وتابع أنه كان يحب فيلم الارهاب والكباب لجده مشيرا الى انه تمثيله مع شادية من أحلى أفلامه القديمة ولكنه كان يفضله فى أدوار الشر .



واستكمل أنه كان يتمنى ان يكون موجودا ويشاركه رحلته الفنية .



وأشار أن جده كان يتعامل بصداقة ولكن حينما يكون هناك أمر خاطئ كان صارما للغاية .

