أوقاف المنيا تستقبل 5 أطنان "لحوم أضاحى" لتوزيعها على الأسر الفقيرة

استقبلت اليوم مديرية أوقاف المنيا الدفعة الاولى من لحوم الاضاحى لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية بالقرى الاشد فقرا والاكثر احتياجًا، حيث تم استقبال 5 أطنان من لحوم الاضاحى – دفعه اولى – مقدمة من وزارة الاوقاف تأكيدا للدور المجتمعى لوزارة الاوقاف مع استمرار تدفق دفعات اللحوم على المحافظة لتوزيعها وفق المستهدف.



ومن جانبه شدد سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا على توزيع لحوم الأضاحى التى ترسلها الوزارة للمديرية على المستحقين والمستهدفين بالقرى الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا وفق التعليمات والإجراءات واضعين الله نُصب أعيننا مع اتخاذ كافة الإجراءات الإداراية لضمان سلامة وحيادية التوزيع سواء كان من خلال لجنة دعوية أو إدارية بالإدارة أو دعوية و إدارية وفق ما يتراءى لمدير الإدارة واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أي مخالفة.



وأكد على المحافظة على المال العام واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود أية مخالفة تُعرض المال العام للخطر وتتحمل كل إدارة مسئوليتها عند تقاعُسها اضافة الى المتابعة الميدانية والمرور الفعلى على المساجد بما يُحقق تواجد العاملين بالمسجد وقيام إمام كل فى مسجد بعمله الدعوى على الوجه الأكمل.



ووجه وكيل الوزارة الشكر للعاملين فى مشروع صكوك الأضاحى الذى أظهر المديرية وشعب المنيا بصورة يفخر بها الجميع لتحقيقهم أعلى نسبة صكوك أضاحى فى تاريخ المحافظة منذ تبنى وزارة الأوقاف لهذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تكاتف أبناء الوطن وتكافل الغنى منهم بالفقير والقوى بالضعيف والقادر بالعاجز فى صورة برهنت على قدرة استيعاب وعظمة أبناء المحافظة.



