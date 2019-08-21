مواطن بالمعاش يشكو وقف بطاقة التموين: استهلاكنا للكهرباء لا يتعدى 250 جنيها

شكا المواطن شرف محمود مصطفى، من سكان القاهرة الجديدة التجمع الأول - مجاورة 8، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقته التموينية بأن استهلاكه للكهرباء يتعدى 1000ك.وات.





موضحًا: أن أقصى فاتورة كهرباء دفعها من سنين لا تتعدى 250 جنيها.





وأضاف قائلا: تقدمت بتظلم سابق أننى على المعاش برقم تأمينى 11623275 وقدر المعاش 1100 جنيه وأعول 4 أولاد كلهم فى التعليم أكبرهم بالجامعة.





التواصل مع صاحب الشكوى الأتصال على رقم 01141569585.





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