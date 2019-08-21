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بين الناس

مواطن بالمعاش يشكو وقف بطاقة التموين: استهلاكنا للكهرباء لا يتعدى 250 جنيها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن شرف محمود مصطفى، من سكان القاهرة الجديدة التجمع الأول - مجاورة 8، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقته التموينية بأن استهلاكه للكهرباء يتعدى 1000ك.وات.

موضحًا: أن أقصى فاتورة كهرباء دفعها من سنين لا تتعدى 250 جنيها.

وأضاف قائلا: تقدمت بتظلم سابق أننى على المعاش برقم تأمينى 11623275 وقدر المعاش 1100 جنيه وأعول 4 أولاد كلهم فى التعليم أكبرهم بالجامعة.

التواصل مع صاحب الشكوى الأتصال على رقم 01141569585.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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