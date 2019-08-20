مين هيكسب المليون.. بنك عودة يطرح حملة جديدة لجذب العملاء.. تفاصيل وشروط

طرح بنك عودة- مصر، حملة " مين هيكسب المليون" ضمن اجراءاته لزيادة قاعدة العملاء لديه.



قال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في تصريحات له اليوم، إن الحملة تتضمن دخول عملاء البنك في سحب للفوز بمبلغ مليون جنيه تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي خلال فبراير المقبل، موضحا أن الحد الأدنى لدخول السحب هو إيداع العميل مبلغ 50 ألف جنيه لدي حسابه.



وأوضح أن الحملة تتيح للعميل الفوز بجوائز ذهبية لعملاء حساب توفير Step-up بشرط إيداع مبلغ 250 ألف جنيه وبدون حد أقصي بحيث يسمح للعميل بالحصول علي عائد سنوي يصل لـ12.25%.



وأضاف أن الحملة بدأت من أمس الاثنين وستنتهي بنهاية الشهر الجاري.