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الغرفة التجارية: الركود يضرب سوق السيارات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة عن حالة من الركود تضرب سوق السيارات في مصر.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن هذا الركود طال عددا من الدول،  مشيرا إلى أن حركة البيع ضعيفة جدا، وهو ما جعل مستوردي السيارات يتوقفون عن استيراد السيارات الجديدة.

وتابع أنه من المتوقع إلغاء عقد معرض سوق السيارات "أوتو ماك"، بسبب عاصفة انخفاضات مبيعات السيارات في بعض دول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة أحد أسباب إلغاء إقامة معرض سوق السيارات.

واستكمل أن هناك أعدادا كبيرة من السيارات الجديدة موجودة في المخازن لم يتم بيعها بسبب توقف حركة البيع.

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