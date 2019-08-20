ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة إدارية للبعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 م
بعثة مصر فى دورة
بعثة مصر فى دورة الألعاب الافريقية
القسم الرياضى
عقد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب جلسة مع الإداريين والمدربين مساء اليوم في مقر الإقامة.

وحرص المهندس الباسل عبدالله على الاستماع لمطالب الإداريين والمدربين لتنفيذها وتوفير كافة الاحتياجات لأفراد البعثة.

وطالب المهندس الباسل من المتواجدين ضرورة الظهور بالشكل اللائق والمناسب لمصر خاصة أن الجميع يشيد بالبعثة المصرية وتواجدها في دورة الألعاب الإفريقية ويجب الحفاظ على هذه الصورة دائما.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة البعثة في الجامعة الدولية بالرباط تم الاتصال هاتفيا بكل المتواجدين في مدن كازابلانكا وسلا للتأكيد على ما أسفر عنه الاجتماع.

موضوعات متعلقة

الأولمبية تكشف عن زي بعثة مصر المشاركة في الألعاب الأفريقية بالمغرب

اللجنة الأولمبية: طموحاتنا في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة لا حدود لها

مقدمة بعثة مصر تغادر إلى المغرب للتحضير لدورة الألعاب الأفريقية

هنأهم بعيد الأضحى .. هشام حطب يطمئن على بعثة مصر في المغرب

منتخب الجودو يتدرب في المغرب استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية ..صور

ملوك الذهب.. مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الإفريقية

ترشيحاتنا

اليسا تكشف سر اعتزال الغناء بشكل نهائي

الفلوس كتير .. أحمد موسى يكشف موعد سداد 64 مليار جنيه للمصريين .. فيديو

مسيرة الراحلين عن الأهلي.. بدلاء لم يشاركوا وآخرون تميزوا

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

استمرار نظام الثانوية العامة الجديد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق نظام التعليم

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

شكرا على تواجدك.. مقارنة بين رحيل لاسارتى عن الأهلى واستبعاد جروس من الزمالك

استقرت على أفضل 5.. لجنة التخطيط للكرة تدرس السيرة الذاتية لـ 30 مدربا مرشحين للأهلي

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

رسميا .. نجم وسط الأهلي ينضم لـ الاتحاد السكندري

نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي

رسميا .. المقاولون العرب يضم لاعب سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء