جلسة إدارية للبعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

عقد المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب جلسة مع الإداريين والمدربين مساء اليوم في مقر الإقامة.



وحرص المهندس الباسل عبدالله على الاستماع لمطالب الإداريين والمدربين لتنفيذها وتوفير كافة الاحتياجات لأفراد البعثة.



وطالب المهندس الباسل من المتواجدين ضرورة الظهور بالشكل اللائق والمناسب لمصر خاصة أن الجميع يشيد بالبعثة المصرية وتواجدها في دورة الألعاب الإفريقية ويجب الحفاظ على هذه الصورة دائما.



وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة البعثة في الجامعة الدولية بالرباط تم الاتصال هاتفيا بكل المتواجدين في مدن كازابلانكا وسلا للتأكيد على ما أسفر عنه الاجتماع.