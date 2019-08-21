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بين الناس

كريم بنونة بالمقطم يتحول إلى تلال من القمامة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:02 م
صدى البلد
وسام مختار
أستغاث أهالى حى المقطم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلال القمامة بشارع كريم بنونة المتفرع من شارع ٩.

وقال محمد زكريا المقيم بالشارع فى رسالته : إن سيارات المخلفات تلقى ما تحويه فى الشارع الخلفي، قائلا لرئيس الحي: الشارع مظلم والكلاب الضالة تملؤه.

ويطالب الأهالى رئيس الحى بالتدخل وتوقيع العقوبة على المخالفين

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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