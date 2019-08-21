كريم بنونة بالمقطم يتحول إلى تلال من القمامة

أستغاث أهالى حى المقطم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلال القمامة بشارع كريم بنونة المتفرع من شارع ٩.



وقال محمد زكريا المقيم بالشارع فى رسالته : إن سيارات المخلفات تلقى ما تحويه فى الشارع الخلفي، قائلا لرئيس الحي: الشارع مظلم والكلاب الضالة تملؤه.



ويطالب الأهالى رئيس الحى بالتدخل وتوقيع العقوبة على المخالفين



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