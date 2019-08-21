فوضى التوك توك تؤرق سكان الحي السويسري بمدينة نصر

شكا المواطن سمير عريقات من أهالى مدينة نصر 116 السويسري، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مركبات التوك توك وخروجها إلى الشوارع الرئيسية.



وقال فى رسالته: الشارع الذي يمر به التكاتك بشكل مستمر هو شارع ذاكر حسين من أمام مسجد السلام إلى موقف أتوبيسات الحى العاشر، مناشدا المسئولين بالعمل على منع التكاتك من الخروج إلى الشوارع الرئيسية.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

