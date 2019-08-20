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نقابة أصحاب المعاشات تكشف حقيقة حرمان الفتاة المطلقة من معاش والدها.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن ما تردد حول حرمان الفتاة من معاش والدها بعد الزواج أمر عار تماما من الصحة، مؤكدا أن الفتاة تتزوج ومن الممكن حدوث حالات طلاق، وتحصل على معاش والدها ووالدتها دون حدود سواء في القانون القديم أو الجديد.

وأضاف رئيس نقابة أصحاب المعاشات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم أن هناك أنباء ترددت حول أن من يعمل بعد سن المعاش ويتقاضى أجرا يماثل ما يحصل عليه بالمعاش ينقطع معاشه أيضا وهذا غير صحيح،  مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تروج شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابع رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن الفتاة إذا حدث حالة طلاق يعود لها معاش والدها ووالدتها .

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