البرلمان يشيد باستخدام السوشيال ميديا للتوعية بخطورة الأخطاء الدوائية.. ويطالب بوقف الظواهر السلبية على رأسها ديلفري الأدوية

قوتها مؤثرة.. برلماني يعلق على استخدام السوشيال ميديا للتوعية بخطورة الأخطاء الدوائية

برلمانية: ظاهرة ديلفري الأدوية أدت إلى فوضى في الصيدليات

نائبة تنتقد ضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات



أطلقت وزارة الصحة حملة قومية للتوعية حول خطورة الأخطاء الدوائية، مستغلة قوة السوشيال ميديا للوصول إلى المواطنين، ولاقت اشادة من نواب البرلمان، والذين عبرو عن اتسيائهم من مجموعة من الظواهر السلبية التي أدت لتدهور الحالة الطبية.



في البداية، أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة حملة قومية للتوعية حول خطورة الأخطاء الدوائية، مستغلة قوة السوشيال ميديا للوصول إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الأخطاء الدوائية تكون في بعض الأحيان أشد فتكا من الأخطاء الطبية.



وقال فايز بركات، إن الإحصائيات العالمية تؤكد أن الأخطاء الدوائية تلحق الضرر بما لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص سنويًا، بالإضافة إلى الخسائر المادية لمعالجة الأضرار الناتجة من هذه الأخطاء.



وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الأخطاء الدوائية تنتج عن صرف الأدوية دون روشتات من الطبيب، ونتيجة الاعتماد على غير المتخصصين في وصف الأدوية واشتغال غير الصيادلة في الصيدليات، ومشاركة أكثر من مريض في الدواء رغم اختلاف أعراض المرض، وعدم تناول الأدوية بشكل سليم، وغيرها من السلوكيات المتجذرة بالمجتمع وتهدد صحة المواطن.



وأكد النائب أن الرقابة على الصيدليات والحرص على توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين يحد من التوجه إلى الأدوية التي تباع على الأرصفة، والتي تزيد نسبة الأخطاء الدوائية وخطورتها.



أكدت النائب إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على أن الصيدليات أصبحت تواجه فوضى كبيرة، سواء فيما يتعلق بالعاملين بها، من غير خريجي كليات الصيدلة، أو من صرف أدوية دون وصفة طبية وبناءً على وصف الصيدلي، فضلًا عن خروج ظاهرة "ديليفري الأدوية".



وقالت لـ "صدى البلد"،: إن قانون الصيدلة الذي خطت اللجنة شوطًا كبيرًا فيه إلى الآن، سوف يحظر هذه الأفعال، التي تضع حياة المواطنين موضع خطر دائمًا.



وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال القانون الجديد، على وقف هذه الفوضى المنتشرة في الصيدليات.

كما عبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب،عن استيائها بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.



وقالت "حسونة"، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.



وأضافت أنيسة حسونة: "حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، يفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة أين القانون؟".



ولفتت إلى أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.



ونوهت حسونة إلى أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلى بأكثر من صيدلية تصل لثلاث صيدليات، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلى ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلى.



وأضافت: "أصبح العمل بالصيدلة مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى التى لا علاقة لهم بتلك المهنة من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى وجودة الخدمة، والنتيجة أصبح المواطن لا يفرق بين خريج الصيدلة وغيره ممن التحقوا بالمهنة فى غيبة من القانون".



وأردفت: "لدينا العديد من الحالات لصيدليات يعمل بها خريجي تجارة ومعاهد ازهرية ودبلومات متوسطة، تقوم بصرف الدواء بل وأحيان كثيرة وصف أدوية وتغيير ادوية بديلة لما هو موجود فى روشتات الدكاترة".



وأشارت إلى أن مهنة الطب مهنة سامية، ولابد من أن يكون مالك الصيدلية خريج كلية صيدلة مسجل بالنقابة، لكن هذا لا يحدث، فنجد أن مالكي بعض السلاسل الكبرى من الصيدليات هم فقط رجال أعمال يشترون اسم صيدلى ويفتحونها باسمه، ويكون هو القائم على أعمالها دون وعى أو خبرة مسبقة".



واختتمت أنيسة حسونة حديثها، قائلة: "إن غياب القانون الرادع للتصدى لهذه لظاهرة ليس السبب الوحيد، وإنما غياب الرقابة من جانب وزارة الصحة هو السبب الرئيسي فى تفشي هذه الظاهرة، مطالبة بضرورة تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها".