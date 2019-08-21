تحركات برلمانية حول إصدار مشروع قانون لنقل الجثامين من الخارج.. نواب: تحصيل 30 جنيها على وثائق السفر للخارج أبرز ملامحه.. ومقترحات لإعداد صندوق صحي لرعاية المصريين بالدول الخارجية

برلمانية تكشف مصير مشروع قانون نقل الجثامين من الخارج

هيحمل مصر أعباء إضافية.. برلمانية تعلق على علاج المصريين بالخارج

برلمانى: مشكلة نقل الجثامين علاج المصريين بالخارج تتطلب حلولا جذرية

كشفت النائبة غادة عجمي، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ حوالي 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية.وقالت النائبة غادة عجمي فى بيان لها، إن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس لبعد تقدمها بطلب استعجال النظر هذا القانون، لاسيما وأنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، حيث إنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبول.وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.كما أن شحن جثمان أى مصرى متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.ونص القانون على أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.ويهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.كما أن موارد الصندوق محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباءً، حيث إنها تأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.وعلقت سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على قانون تنظيم علاج العاملين بالخارج والمواطنين وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، معقبًة: "علاج المصريين بالخارج هيحمل مصر أعباء إضافية".وقالت سامية رفلة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "الدولة المصرية في حالة بناء ولا يمكن أن تحملها أعباء تضاف على كاهلها ونتمنى فقط أن تقوم بعلاج المصريين بالداخل على أكمل وجه"، مشيرة إلى أنها تتفق مع النائبة في جزئية أن يكون هناك صندوق يعتمد على تحصيل رسوم على وثائق السفر للخارج وصرفها في حالة الحاجة إلى ذلك.وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن وزارة الهجرة تقوم بجهود كبيرة في هذا الأمر من حيث تقديم تسهيلات خاصة لنقل الجثامين من إجراءات وغير ذلك من الأمور التي تعود بالنفع على المواطن المصري في أي دولة خارجية، ولكن ننتظر إصدار قانون خاص بهذا الأمر ليكون أكثر فاعلية.فيما قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجب وضع حل جذري لمشكلة نقل جثامين المصريين من الخارج، ومشكلة توفير العلاج للمرضى تتطلب العديد من الإجراءات والدراسات تقوم وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية.وأوضح النائب خالد حنفى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن آلية نقل الجثامين من الخارج للدولة المصرية تتطلب إبرام اتفاقيات، ومشكلة العلاج تتطلب دراسة التشريعات المقررة بشأن التأمين الصحى وهل هناك دول توفر التأمين الصحي للعاملين بها من عدمه، وذلك فى الدول التى بها أكبر عدد من المصريين.واتفق عضو اللجنة التشريعية مع اقتراح وجود صندوق اجتماعى وصحى لرعاية المصريين بالخارج، على أن يقوم كل صاحب عمل بدفع تأمين سنوي بالصندوق.