والدة اللاعب مازن رضا توجه الشكر لكل المسئولين

عبرت والدة اللاعب مازن رضا ، عن سعادتها بتتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد بكأس العالم للناشئين بمقدونيا .



قالت في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت "، أنها كانت على ثقة كبيرة بتحقيق المنتخب المصري بطولة كأس العالم على الرغم من مخاوف الكثير من صعوبات المنتخبات المواجهة لهم .





وتابعت والدة اللاعب مازن رضا :" الحمد لله أنا فخور بابني وسعيدة لتحقيق بطولة كأس العالم من قبل لاعبي منتخب مصر لناشئي لكرة اليد ".



ووجهت والدة اللاعب مازن رضا ، الشكر لكافة المسؤولين على المساندة لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد قائلة :" رينا يكرمهم ".





