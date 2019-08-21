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رياضة

والدة اللاعب مازن رضا توجه الشكر لكل المسئولين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
عبرت والدة اللاعب مازن رضا ، عن سعادتها بتتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد بكأس العالم للناشئين بمقدونيا .

قالت في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم اسبورت "، أنها كانت على ثقة كبيرة بتحقيق المنتخب المصري بطولة كأس العالم على الرغم من مخاوف الكثير من صعوبات المنتخبات المواجهة لهم .


وتابعت والدة اللاعب مازن رضا :" الحمد لله أنا فخور بابني وسعيدة لتحقيق بطولة كأس العالم من قبل لاعبي منتخب مصر لناشئي لكرة اليد ".

ووجهت والدة اللاعب مازن رضا ، الشكر لكافة المسؤولين على المساندة لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد قائلة :" رينا يكرمهم ".


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