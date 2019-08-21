ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الجبر والإحصاء..اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:00 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، بإجمالي عدد 3558 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشر والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا ، بإجمالي عدد 7092 طالب/ طالبة.

بينما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح عبد الحكم أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ترشيحاتنا

فقدت بريقها سريعا .. فرج عامر يكشف عن رأيه بـ تجربة بيراميدز

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

فيديوجراف| مدرب الأهلي الجديد بديل لاسارتي.. 6 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر

نائب رئيس اتحاد الكرة: هذه القرارات أتمنى تغييرها خلال الفترة المقبلة

الصيف أحلى مع الغاليين.. بوسى شلبي بصحبة وفاء عامر في الساحل

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

بعد تعرضه لوعكة.. نكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

الفيفا يوافق على تعيين لجنة لـ إدارة اتحاد الكرة .. الجناينى رئيسا ومفاجأة فى النائب

بعد دقائق من إعلان الخامسة.. تركي آل الشيخ يعلن سادس صفقات ألميريا

اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

استمرار نظام الثانوية العامة الجديد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق نظام التعليم

الإخلاء خلال 3 سنوات.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

أحمد موسى: المصريون سحبوا 31 مليار جنيه من البنوك وأنفقوا 200 مليون على السينما في العيد.. فيديو

قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء