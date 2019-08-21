طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الجبر والإحصاء..اليوم

يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، بإجمالي عدد 3558 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.



كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشر والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا ، بإجمالي عدد 7092 طالب/ طالبة.



بينما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب.



وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



وأوضح عبد الحكم أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.