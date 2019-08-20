دراسات الأزهر بالإسكندرية تراجع المقررات لطالبات الدور الثانى

صرحت الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية بأنه سيتم عقد دورات علمية لمراجعة المقررات الدراسية للطالبات الملتحقات بالدور الثاني خلال الفترة القادمة



وتُعقد الدورة الأولى لطالبات الفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية، والفرقة الخامسة شعبة القانون في مادة " الأحوال الشخصية – مواريث "، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21/8/2019م في تمام الساعة التاسعة صباحًا ... تُحاضرها الدكتور وفاء حسن فهمي أبو عاصي، وسيتم الإعلان – تِباعًا – عن الدورات الأخرى٠



يأتي ذلك حرصًا من إدارة الكلية على مصلحة الطالبات، ورفع مستواهنّ العلميّ، ومساعدتهنّ في استذكار دروسهنّ؛ وذلك برعاية كلٍّ من الدكتورة بديعة علي الطملاوي { عميدة الكلية }، ووكيلتي الكلية، وذلك رغبةً من إدارة الكلية في رفع كفاءة الطالبات، وتقوية المادة العلمية لديهنّ.