ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: آخر موعد لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة.. اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:12 ص
تلقي تظلمات طلاب
تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، سيكون آخر موعد لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة 2019.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تظلمات الثانوية العامة 2019، أسفرت عن رفع درجات 20 ألفا و240 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة بعد تظلمهم رسميًا على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة.

وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات بالوزارة، أن إجمالي عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة من طلاب الثانوية العامة 2019 حتى الآن، بلغ 119 ألفا و360 تظلما.

وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات)، اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس".

وكانت أكثر مواد تم التظلم منها هذا العام هي مواد اللغة العربية، والفيزياء، والتاريخ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ارتفاع عدد تظلمات الثانوية العامة 2019، سببه ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

وقد قررت وزارة التربية والتعليم مد فترة تظلمات الثانوية العامة لأكثر من شهر، لتنتهي يوم 21 أغسطس 2019 بدلا من 16 أغسطس 2019.

ترشيحاتنا

محمد الجارحي يهنئ عمرو الجنايني برئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

إيران تتعنت في تواصل موظفة إغاثة بريطانية محتجزة بأسرتها

سوسن بدر تحذر الأسر المصرية من التكنولوجيا: يجب مراقبة الأطفال

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

أمير عزمي مجاهد: مدرب الناشئين بـ الزمالك خسر 0-5 ثم انتقدنا في اليوم نفسه

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

6 أمور.. عليك اتباعها إذا قمت إلى الصلاة

أمير عزمي مجاهد: مدرب الناشئين بـ الزمالك خسر 0-5 ثم انتقدنا في اليوم نفسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019