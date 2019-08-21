التعليم: آخر موعد لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، سيكون آخر موعد لتلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة 2019.





وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تظلمات الثانوية العامة 2019، أسفرت عن رفع درجات 20 ألفا و240 طالبا وطالبة فى الثانوية العامة بعد تظلمهم رسميًا على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة.





وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات بالوزارة، أن إجمالي عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة من طلاب الثانوية العامة 2019 حتى الآن، بلغ 119 ألفا و360 تظلما.





وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات)، اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس".





وكانت أكثر مواد تم التظلم منها هذا العام هي مواد اللغة العربية، والفيزياء، والتاريخ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ارتفاع عدد تظلمات الثانوية العامة 2019، سببه ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.



