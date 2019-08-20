لاعب ناشئي اليد يكشف سر الفوز بكأس العالم .. فيديو

قال أحمد هشام لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، إن المعسكرات والتدريب المستمر والاحتكاك بالمنتخبات الأخرى كانت سر التفوق وتحقيق لقب كأس العالم.



وأضاف أحمد هشام في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أفكر في الاحتراف بعد الحصول على كأس العالم ".



من جانبه قال هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، إن خطة الإعداد للفوز ببطولة كأس العالم كلفتنا 5 مليون جنيه العام الماضي.



وتابع هشام نصر:" كل فرد في الاتحاد له دور محدد ينفذه وأنا لا أتدخل في كل شيء ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني والإداري، نتدخل في حال حدوث مشكلة ونحن في متابعة مستمرة مع لاعبي المنتخب لتذليل العقبات أمام اللاعبين".



وأكمل هشام نصر:" كان هناك دور خفي لأولياء الأمور للحفاظ على سلوكيات وأخلاق اللاعبين".

