رئيس اتصالات البرلمان: القانون يجرم إنشاء حساب وهمي على فيس بوك.. فيديو

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك تشكيلات عصابية إلكترونية محلية ودولية، مشيرا إلى أن الدولة بصدد التعامل مع التشكيلات العصابية الداخلية.



وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على فيس بوك، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يجرم إنشاء حسابات وهمية.



وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن جميع الحسابات الوهمية داخل مصر، يمكن التعرف على صاحبها خلال 24 ساعة.



وأكد أحمد بدوي، أن ضبط الحسابات الوهمية أصبح أكثر سهولة، حيث أن أجهزة المواطن حريصة على حماية المواطنين.

