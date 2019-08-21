الرقابة المالية: 200 ألف جنيه حدًا أقصى للتأمين الموحد

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء الهيئة، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، موضحا أن المشروع الجديد وضع تعريفًا للتأمين متناهى الصغر ويستهدف أصحاب الدخول المنخفضة.





وقال في تصريحات له إن القانون يسعى لتأمين الممتلكات والأشخاص بمبلغ 200 ألف جنيه بحد أقصى، مع جواز الهيئة زيادة المبلغ سنويًا بما لا يتجاوز 25% مقابل سداد الأقساط التي تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن بسببه.





ذكر أن مشروع القانون تضمن أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركات لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.



