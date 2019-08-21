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اقتصاد

الرقابة المالية: 200 ألف جنيه حدًا أقصى للتأمين الموحد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:01 ص
عمران
عمران
علياء فوزي
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء الهيئة، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، موضحا أن المشروع الجديد وضع تعريفًا للتأمين متناهى الصغر ويستهدف أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال في تصريحات له إن القانون يسعى لتأمين الممتلكات والأشخاص بمبلغ 200 ألف جنيه بحد أقصى، مع جواز الهيئة زيادة المبلغ سنويًا بما لا يتجاوز 25% مقابل سداد الأقساط التي تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن بسببه.

ذكر أن مشروع القانون تضمن أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركات لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

كما حدد مشروع القانون، رسوم م تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز، 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.

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