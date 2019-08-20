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نهاد أبو القمصان: مشكلة الطلاق في زيادة وبدايتها من التعليم .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:11 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن مشكلات الطلاق تزيد وهناك ظواهر أخرى لأنه لا يتم الحل الجذري للمشكلة .

وأضافت أبو القمصان فى حوارها لبرنامج "هنا العاصمة " أن أصل المشكلات تبدأ من مناهج التعليم وضعف المنظومة التعليمية ولا نتعلم فى المدارس المهارات الحياتية .

وتابعت أن العلاقة فى المدارس عبارة عن أوامر وطلبة يتلقون الاوامر فقط مشيرة الى أنه يعلم المجتمع أن هناك شخصا فقط لديه السلطة وهو الشخص على الحق .

واستكملت أن البنات تربت بنفس الطريقة فى المدارس بأن هناك شخصا على رأي أحادي كلامه صحيح .

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