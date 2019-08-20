نهاد أبو القمصان: مشكلة الطلاق في زيادة وبدايتها من التعليم .. فيديو

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن مشكلات الطلاق تزيد وهناك ظواهر أخرى لأنه لا يتم الحل الجذري للمشكلة .



وأضافت أبو القمصان فى حوارها لبرنامج "هنا العاصمة " أن أصل المشكلات تبدأ من مناهج التعليم وضعف المنظومة التعليمية ولا نتعلم فى المدارس المهارات الحياتية .



وتابعت أن العلاقة فى المدارس عبارة عن أوامر وطلبة يتلقون الاوامر فقط مشيرة الى أنه يعلم المجتمع أن هناك شخصا فقط لديه السلطة وهو الشخص على الحق .



واستكملت أن البنات تربت بنفس الطريقة فى المدارس بأن هناك شخصا على رأي أحادي كلامه صحيح .

