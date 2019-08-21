ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة.. التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الجبر والإحصاء للجان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
تتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2019، وصول كراسات امتحان الدور الثاني لمادتي الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) والإحصاء، والتي يتم نقلها في صناديق معدنية مؤمنة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم، الأربعاء، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، بإجمالي 3558 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا، بإجمالي 7092 طالبا وطالبة.

بينما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الثانوية العامة.. رصد 7 حالات غش إلكتروني في اللجان اليوم

الثانوية العامة 2019.. غرفة العمليات تتابع وصول امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية لجميع اللجان

امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة.. التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للجان

التعليم: 5 حالات غش في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الأحياء والتفاضل والجغرافيا اليوم

التعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سارت بشكل جيد ومنضبط اليوم

ترشيحاتنا

رفض استئناف جورج بيل أرفع قس كاثوليكي في العالم يدان بـ الاعتداء الجنسي

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

اسمان جديدان في الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة ميتشو

أمير عزمي يرد على ترشحه لـ الجهاز الفني مع ميتشو: الزمالك يحتاج أكثر من كادر.. فيديو

للنفخ والتخسيس.. طرق استخدام حبوب الخميرة

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

اعتداء حلاق وأصدقائه على شاب من ذوي الإعاقة في الشرقية.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

قرار عجيب.. أحمد موسى: الصحة تخالف تعليمات السيسي وتفرض رسوما على مرضى قوائم الانتظار.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على التحكيم عقب بيان الأهلي: الجنايني دائم مكايدة جماهير النادي.. فيديو

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019