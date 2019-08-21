امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة.. التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الجبر والإحصاء للجان

تتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2019، وصول كراسات امتحان الدور الثاني لمادتي الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) والإحصاء، والتي يتم نقلها في صناديق معدنية مؤمنة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.



ويؤدي اليوم، الأربعاء، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا، بإجمالي 3558 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.



كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا، بإجمالي 7092 طالبا وطالبة.



بينما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 1 طالب.



وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تقوم يوميا قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.