جمهور مسار إجباري يشعل أجواء حفل مهرجان القلعة.. صور

شهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28 حضورا جماهيريا كبيرا لحفل فريق مسار اجبارى مساء اليوم، وحرص عدد من الجمهور على رفع لافتات بأسماء أعضاء الفريق، ورددوا أغنياتهم المفضلة فى أجواء موسيقية مميزة بقلعة صلاح الدين.



وغنت الفرقة عدد من أشهر أغنياتها وهى "طريق تاني ، للحزن أصول ، مساومات ، فاكرة ، برنس ، بقيت حاوي ، مفيش حاجة ، كانت هتفرق وغيرها".



واحتفت مسار إجبارى مؤخرا بإطلاق ألبومها الثالث ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور.



كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM.



بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

