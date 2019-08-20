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تعليم

برقم الجلوس .. اعرف نتيجة امتحانات الدور الثاني لـ أبنائنا في الخارج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:13 م
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة امتحانات الدور الثاني لـ أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2018/2019.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين المقيمين في الخارج الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج برقم الجلوس أو الرقم القومي من خلال الضغط هنا

وقد بلغ عدد الطلاب الممتحنين لـ الدور الثاني لإمتحانات أبنائنا المصريين المقيمين في الخارج ، (1697) طالبا وطالبة‏.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح فى امتحان أبناء المصريين بالخارج للدور الأول ‏‏98.39 %‏، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان "أبناء المصريين فى الخارج" الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالبا وطالبة.

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