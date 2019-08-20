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رئيس الاتحاد النيجيري لكرة اليد: ذهبنا سيرا على الأقدام لمدة ساعة لتشجيع منتخب مصر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:19 م
منتخب نيجيريا يساند
منتخب نيجيريا يساند مصر في نهائي كأس العالم
هاني حسين
وجه سام اوتشيو رئيس الإتحاد النيجيري لكرة اليد، التهنئة إلى المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد حصد بطولة كأس العالم، قائلا:" مبروك للشعب المصري بأكمله".

وأضاف سام أوشيو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" حريصون على دعم الفرق الأفريقية".

وتابع سام أوتشيو:" لم يكن لدينا تسهيلات في الحركة والانتقال لحضور نهائي البطولة و اضطرينا السير على الأقدام لمدة ساعة لحضور نهائي البطولة".

وقال:"تشجيعنا للمنتخب المصري أمر ضروري، ونحن ندعم كل الدول الأفريقية وهذا المكسب لأفريقيا بأكملها".

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