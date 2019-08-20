رئيس الاتحاد النيجيري لكرة اليد: ذهبنا سيرا على الأقدام لمدة ساعة لتشجيع منتخب مصر

وجه سام اوتشيو رئيس الإتحاد النيجيري لكرة اليد، التهنئة إلى المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد حصد بطولة كأس العالم، قائلا:" مبروك للشعب المصري بأكمله".



وأضاف سام أوشيو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" حريصون على دعم الفرق الأفريقية".



وتابع سام أوتشيو:" لم يكن لدينا تسهيلات في الحركة والانتقال لحضور نهائي البطولة و اضطرينا السير على الأقدام لمدة ساعة لحضور نهائي البطولة".



وقال:"تشجيعنا للمنتخب المصري أمر ضروري، ونحن ندعم كل الدول الأفريقية وهذا المكسب لأفريقيا بأكملها".

