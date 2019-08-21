متعلاش عن الحاجب يمثل مصر في مهرجان إيليا للأفلام القصيرة

أعلن مهرجان إيليا للأفلام القصيرة عن اختيار فيلم ماتعلاش عن الحاجب ضمن فعاليات دورته الثانية والتى تقام خلال شهر سبتمبر المقبل.



فيلم "متعلاش عن الحاجب" حصل على النجمة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية فى عرضه العالمى الأول.



واختير فيلم متعلاش عن الحاجب ليعرض في ميلانو بإيطاليا في مهرجان السينما الأفروآسيوية وأمريكا اللاتينية، ثم مهرجان "ميديل إيست ناو" في إيطاليا.



وشارك فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" رسميا في مهرجان سان سيبستيان الدولي لحقوق الإنسان، ومهرجان جنيف الدولي للسينما العربية.



"ما تعلاش عن الحاجب" من تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، ويدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن في أحد المولات.