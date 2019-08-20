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الإسكان: هذا الشخص المسئول عن دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشفت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، أن قانون التصالح مع مخالفات المباني، يتعامل مع المخالفات التي حدثت فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وأضافت هاشم فى تصريحات تلفزيونية أن هذا القانون لا يتصالح مع المخالفات التي بها مخالفات إنشائية أو تضر بسلامة المجتمع.

وأكدت أن التصالح لن يحدث إلا بعد دفع مقابل التصالح والتأكد من سلامة الوحدات السكنية.

واستكملت أن صاحب العقار هو المختص بدفع مقابل التصالح مشيرة الى ان مالكي الوحدات الجدد سيدفعون هذا المقابل في حال تفتت الملكية من خلال تشكيل مجلس شاغلين.

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