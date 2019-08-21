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توقعات المؤسسات الدولية تؤكد تعافي الاقتصاد القومي..6.8% معدل نمو.. والقطاع المصرفي تتجاوز أرصدته حاجز الـ19 مليار دولار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:47 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
محمد يحيي
  • المالية: وجود مصر بين أسرع الاقتصادات نموا يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • لأول مرة في تاريخها..المركزي: 19 مليار دولار أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج

أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

ونوه بيان وزارة المالية إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

وأوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم فى رفع معدلات النمو، التى تأتى فى مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو الماضي ، لتصل إلى 19 مليار دولار ، مقارنة مع نحو 16 مليار دولار في شهر يونيو - السابق له - بزيادة نسبتها 19 % .

وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الثلاثاء/ أن هذه الأرصدة تتوزع بين 7ر17 مليار دولار ودائع ، و3ر1 مليار دولار حسابات جارية.

من جانبه ، صرح هيثم عادل ، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعي بأن إرتفاع صافي أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج إلى هذا الرقم القياسي بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا النمو الكبير في حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج نتج عن تحول إيجابي في تدفقات النقد الأجنبي ، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية ، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة ، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ، فضلا عن التفاؤل من قبل المؤسسات الدولية، منوها بانعكاس ذلك إيجابيا على قوة العملة المحلية "الجنيه" . 

وأكد أن القطاع المصرفي نجح في تجاوز التحديات التي واجهته بعد إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب ، والطلب المرتفع على الدولار، مما جعل هناك تحولا كبيرا في اتجاهاتهم لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية مع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

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