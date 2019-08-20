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البنك الأهلي: جاهزون لسداد أموال شهادات قناة السويس.. ولدينا ودائع بـ تريليون جنيه .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:27 م
شهادات قناة السويس
شهادات قناة السويس
عمرو ممدوح
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إننا جاهزون لسداد مقابل شهادات قناة السويس، التي تم شراؤها منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن البنك الأهلي يمتلك 35 مليار جنيه مستحقة الرد للمواطنين من أصحاب الشهادات.

وأضاف أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك ودائع كثيرة لدى البنك، وعلى حسب احتياج كل عميل يطلب صرف قيمة شهادة استثمار قناة السويس منذ 4 سبتمبر.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أنه منذ هذا الوقت يمكن لأي مواطن أن يتقدم لصرف مستحقاته.

وأكد يحيى أبو الفتوح، أن هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بودائع البنك الأهلي، مشيرا إلى أن البنك الأهلي يمتلك ودائع بقيمة تريليون و200 مليار جنيه.

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